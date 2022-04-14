Маріуполь, 14 квітня 2022 Експерти: Купівля російського газу та нафти – це «фінансування війни». Війна Росії проти України радикально змінить не тільки ринок нафтопродуктів, а й глобальні ланцюжки поставок інших корисних копалин у світі На Росію та Україну разом узяті до війни припадало 29% світового експорту пшениці, 40% ячменю, 80% світового експорту соняшникової олії […] Сообщение Експерти: Купівля російського газу та нафти – це «фінансування війни» появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.