Депутат Рады Кучеренко: следующим после аварии в метро Киева будет мост Патона

Депутат Верховной рады Украины от партии "Батькивщина", первый заместитель главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко спрогнозировал новое происшествие после подтопления в киевском метро.
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