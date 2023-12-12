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Депутат Рады Кучеренко: следующим после аварии в метро Киева будет мост Патона

Депутат Рады Кучеренко: следующим после аварии в метро Киева будет мост Патона

Депутат Верховной рады Украины от партии "Батькивщина", первый заместитель главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко спрогнозировал новое происшествие после подтопления в киевском метро.

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