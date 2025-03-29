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Закон, порядок, государство

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Специалисты ЖКС № 7 (г. Белогорск) приступили к подготовке объектов к эксплуатации в весенне-летний период

Специалисты ЖКС № 7 (г. Белогорск) приступили к подготовке объектов к эксплуатации в весенне-летний период

По результатам проведения мероприятий будет дана оценка технического состояния эксплуатируемых объектов, а также проверка готовности объектов к весенне-летнему периоду.

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