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Эксперт TEZ TOUR Арзуманов заявил, что раннее бронирование тура на Новый год сбережет до 20% бюджета

Эксперт TEZ TOUR Арзуманов заявил, что раннее бронирование тура на Новый год сбережет до 20% бюджета

Раннее бронирование новогодних поездок позволяет сэкономить от 10% до 20% средств за счет спецпредложений отелей и фиксации курса.

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