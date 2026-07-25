Ринат Билялетдинов: «Верю, что «Локомотив» будет бороться за чемпионство. Почему бы и нет?»

Бывший главный тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов оценил перспективы команды в новом сезоне РПЛ. «Надеюсь, «Локомотив» сможет претендовать на самые высокие места, несмотря на потери Воробьева и Пруцева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии