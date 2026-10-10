Военные РФ разрушили стратегический мост на реке Оскол в Харькове

Российские военные нанесли ракетный удар по стратегическому мосту через реку Оскол в Харьковской области.
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