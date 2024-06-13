Охранник НОК Испании арестован за преступление против морали

Сотрудника охранного агентства, которое работало с мадридским Национальным олимпийским комитетом, взяли под арест из-за того, что он добавлял собственный эякулят в бутылки, из которых пили прочие работники.
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