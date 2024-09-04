Фестиваль морошки пройдет в Салехарде в честь Дня города

В День города в окружной столице пройдет фестиваль морошки (0+). Информацию о поиске организатора праздника в честь золотой ягоды Ямала опубликовала на портале «РосТендер» Централизованная библиотечная система Салехарда.
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