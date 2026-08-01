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Мы соседи по планете

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Двойной портрет Арнольфини, или О чем спорят ученые

Двойной портрет Арнольфини, или О чем спорят ученые

Мы привыкли воспринимать портретную живопись, как альтернативу фотографии. Но некоторые художники средневековья стремились запечатлеть не только внешность героев, а превращали картину в настоящее повествование, которое могли легко «прочитать» люди той эпохи.

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