НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Курские новости

1 подписчик

Куряне сообщают о найденных обломках БПЛА ВСУ на Киевской

Куряне сообщают о найденных обломках БПЛА ВСУ на Киевской

По инсайдерской информации, пострадала крыша частного дома. О пострадавших не сообщалось. Напомним, ни в коем случае нельзя приближаться к обломкам ракет, дронов и снарядов! Это смертельно опасно!Сегодня ночью Курская область подверглась массированной атаке украинских дронов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх