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Агент Андрея Воронцевича: «Было более выгодное предложение из Турции, но Андрей не захотел уезжать»

Агент Андрея Воронцевича Бурган Назиров объяснил, почему российский форвард решил продолжить карьеру в «Нижнем Новгороде», несмотря на возможность остаться в УНИКСе и более выгодное предложение из Турции.

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