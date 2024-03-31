Кинопрокатная компания World Pictures выпускает в широкий прокат фильм «Собачья жизнь: друзья навек»WORLD PICTURES «Собачья жизнь: друзья навек» — история о том, как маленький щенок меняет жизнь каждого члена семьи к лучшемучитайте на monocle.