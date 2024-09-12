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ВС РФ уничтожили до 10 единиц техники ВСУ на суджанском направлении

ВС РФ уничтожили до 10 единиц техники ВСУ на суджанском направлении

Российские военные подбили в Курской области около 10 единиц техники ВСУ. Атака произошла на Суджанском направлении, заявил в Telegram-канале заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

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