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Роберт Кеннеди предостерег США от решения по ударам вглубь России оружием НАТО

Роберт Кеннеди предостерег США от решения по ударам вглубь России оружием НАТО

Бывший участник предвыборной гонки в США Роберт Кеннеди – младший предостерег Вашингтон от принятия решения о разрешении наносить Вооруженных сил Украины (ВСУ) удары вглубь РФ высокоточными западными ракетами.

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