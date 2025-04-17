Депутат Бессараб сообщила о категориях пенсионеров, которым увеличат выплаты с 1 мая

Некоторым категориям пенсионеров увеличат фиксированную выплату к пенсии с 1 мая 2025 года.Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с агентством «Прайм» сообщила, кто может получить прибавку.