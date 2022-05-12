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Около 40% месячной нормы осадков выпадет в Москве в четверг

Около 40% месячной нормы осадков выпадет в Москве в четверг

Сильные ливни пройдут в столице в четверг, 12 мая. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос». Как объяснили синоптики, дождливая погода установится в Москве из-за теплого североатлантического циклона и прохождения атмосферного фронта окклюзии.

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