Около 40% месячной нормы осадков выпадет в Москве в четверг

Сильные ливни пройдут в столице в четверг, 12 мая. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос». Как объяснили синоптики, дождливая погода установится в Москве из-за теплого североатлантического циклона и прохождения атмосферного фронта окклюзии.