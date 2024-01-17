Захарова пробилась в третий круг Australian Open

Анастасия Захарова в матче второго круга Australian Open разгромила Кайю Юван. В Мельбурне завершился матч второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису Australian Open в женском одиночном разряде, в котором Анастасия Захарова встречалась с Кайей Юван.