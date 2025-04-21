Биолог Опарин заявил, что заморозки в Москве не угрожают будущему урожаю плодовых деревьев

Московские садоводы опасаются гибели урожая из-за понижения температуры ночью 27 апреля. Однако большинство плодовых культур еще не начали цвести, поэтому заморозки не окажут существенного влияния на будущий урожай.
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