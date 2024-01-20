Прокуратура Техаса игнорирует требование Вашингтона о доступе федерального патруля к границе c Мексикой

Министерство внутренней безопасности США в письме о прекращении противоправных действий заявило, что чиновники Техаса должны предоставить федеральному правительству доступ к месту, где на прошлой неделе утонули три мигранта.
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