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Прокуратура Техаса игнорирует требование Вашингтона о доступе федерального патруля к границе c Мексикой

Прокуратура Техаса игнорирует требование Вашингтона о доступе федерального патруля к границе c Мексикой

Министерство внутренней безопасности США в письме о прекращении противоправных действий заявило, что чиновники Техаса должны предоставить федеральному правительству доступ к месту, где на прошлой неделе утонули три мигранта.

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