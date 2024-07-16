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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ты немножко в образе демона». Первый канал показал постановку номера Ветлугина O Fortuna

На видео Ветлугин катается под композицию O Fortuna и работает над хореографией. Ранее Первый канал объявил о начале «летнего вызова» по постановке показательных номеров.

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