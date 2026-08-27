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ИА Регнум

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МИД Ирана ситуацию с авианосцем США охарактеризовал фразой из «Зеленой мили»

МИД Ирана ситуацию с авианосцем США охарактеризовал фразой из «Зеленой мили»

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сравнил ситуацию с американским авианосцем Abraham Lincoln, который нес службу на Ближнем Востоке более восьми месяцев вместо предполагаемых шести, с репликой персонажа Джона Коффи из фильма «Зеленая миля».

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