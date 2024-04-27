Выходку министра Цакаева замести под ковер не получилось. Поддержка главы Чечни не помогла - проверка подтвердила все факты

МП

Михаил Пантюхин

Вообще если министр нарушил ЗАКОН О ПОЛИЦИИ, УК РФ не говоря про КоАП - и кто разрешил!? Глава Чечни? Президент РФ??? У нас что в России генералом и чиновникам разрешено преступать Законы РФ??? НЕТ, НЕЛЬЗЯ!!! Поэтому пусть попрощаться с должностью, так как честь офицера, тем более генерала Цакаев просто опустил ниже плинтуса!!!! А ВОТ ГЕНЕРАЛ ОПТИ АЛЛАУТДИНОВ ВОЮЮЩИЙ СЕЙЧАС В СВО, ВОТ ЕМУ И ВСЕМ ВОИНАМ ГЕРОЯМ ЧЕСТЬ , УВАЖЕНИЕ И НИЗКИЙ ПОКЛОН ОТ ВСЕХ РОССИЯН !!! ОН НАСТОЯЩИЙ ОФИЦЕР И ГЕНЕРАЛ!!! И только с таких ГЕНЕРАЛОВ такие как Цакаев должен брать пример!!!!