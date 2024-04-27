Интересная жизнь с Vera Star Фото: grozny-news.net Управлением МВД по Северному Кавказу была проведена проверка по делу об громком инциденте с участием министра МЧС Чечни Алиханов Цакаевым который на днях произошел на федеральном КПП "Герзель".
Выходку министра Цакаева замести под ковер не получилось. Поддержка главы Чечни не помогла - проверка подтвердила все факты
Комментарии
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НН
Надежда Никитина
Кадыров сам должен наказать этого генерала. Мусульманин пьяный за рулем. Это, что?
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45 мин.
Вадим Кузнецов
При чем тут дагестанцы? В тексте написано: командированные из Новосибирска.
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26 мин.
МП
Михаил Пантюхин
Вообще если министр нарушил ЗАКОН О ПОЛИЦИИ, УК РФ не говоря про КоАП - и кто разрешил!? Глава Чечни? Президент РФ??? У нас что в России генералом и чиновникам разрешено преступать Законы РФ??? НЕТ, НЕЛЬЗЯ!!! Поэтому пусть попрощаться с должностью, так как честь офицера, тем более генерала Цакаев просто опустил ниже плинтуса!!!! А ВОТ ГЕНЕРАЛ ОПТИ АЛЛАУТДИНОВ ВОЮЮЩИЙ СЕЙЧАС В СВО, ВОТ ЕМУ И ВСЕМ ВОИНАМ ГЕРОЯМ ЧЕСТЬ , УВАЖЕНИЕ И НИЗКИЙ ПОКЛОН ОТ ВСЕХ РОССИЯН !!! ОН НАСТОЯЩИЙ ОФИЦЕР И ГЕНЕРАЛ!!! И только с таких ГЕНЕРАЛОВ такие как Цакаев должен брать пример!!!!
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10 мин.
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