Опасно и наказуемо: в Иркутске ловят автомобилистов, выезжающих на лед

С начала года на водоемах Иркутска проходят рейды по пресечению выезда автомобилей на лед. В них принимают участие сотрудники ГИБДД, МЧС, работники отдела обеспечения безопасности и защиты населения мэрии.
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