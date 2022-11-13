Барбашев забросил 2-ю шайбу в сезоне, прервав безголевую серию из 11 игр. У него 5 очков в 13 матчах

Иван Барбашев забросил 2-ю шайбу в сезоне, прервав безголевую серию из 11 игр. Форвард «Сент-Луиса» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (3:2).
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