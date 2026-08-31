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Регионы России

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Activision перешла к личной борьбе с продавцами читов Call of Duty

Activision перешла к личной борьбе с продавцами читов Call of Duty

Компания Activision изменила стратегию борьбы с продавцами читов, применяя более личный подход. Представитель фирмы посетил дом известного продавца читов по прозвищу Elocarry в штате Огайо и лично вручил ему требование прекратить деятельность.

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