Федерер может сняться с «Ролан Гаррос»: «Сейчас нужно решить, буду ли я играть или же дальше нагружать себя слишком опасно»

20-кратный чемпион «Больших шлемов» Роджер Федерер после выхода в четвертый круг «Ролан Гаррос» рассказал, что может сняться с турнира ради подготовки к «Уимблдону».
Популярные статьи
- Ягудин о количестве зрителей на «Алых парусах»: «Эти люди с тестами или вакцинированные? Пипец! Что, ###, происходит?»
- Алексей Ягудин о количестве зрителей на «Алых парусах»: «Эти люди с тестами или вакцинированные? Пипец! Что, ###, происходит?»
- Сафин о футбольной сборной России: «Заслуженные мастера спорта »
Свежие комментарии