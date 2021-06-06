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Федерер может сняться с «Ролан Гаррос»: «Сейчас нужно решить, буду ли я играть или же дальше нагружать себя слишком опасно»

20-кратный чемпион «Больших шлемов» Роджер Федерер после выхода в четвертый круг «Ролан Гаррос» рассказал, что может сняться с турнира ради подготовки к «Уимблдону».

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