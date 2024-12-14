В Саранске состоялись мастер-классы, посвященные интеллектуальной собственности и защите авторского права

12 декабря, в День Конституции Российской Федерации, состоялись увлекательные лекции, которые были направлены на развитие предпринимательских навыков, а также на повышение уровня знаний в области права у молодежи.
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