Юлия Пересильд откровенно рассекала о борьбе с раком

﻿﻿40-летняя актриса Юлия Пересильде делится личными моментами жизни и семейным опытом. Актриса, которая вместе с режиссером Алексеем Учителем воспитывает двух дочерей — 15-летнюю Анну и 11-летнюю Марию, рассказала о том, как ее мама Ирине пришлось столкнуться с раком после съемок фильма «Вызов» в космосе».