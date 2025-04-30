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Юлия Пересильд откровенно рассекала о борьбе с раком

Юлия Пересильд откровенно рассекала о борьбе с раком

﻿﻿40-летняя актриса Юлия Пересильде делится личными моментами жизни и семейным опытом. Актриса, которая вместе с режиссером Алексеем Учителем воспитывает двух дочерей — 15-летнюю Анну и 11-летнюю Марию, рассказала о том, как ее мама Ирине пришлось столкнуться с раком после съемок фильма «Вызов» в космосе».

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