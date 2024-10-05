Байкер пострадал в ДТП с «Мерседес» на перекрестке Парашютной и Долгоозерной 

В Мариинскую больницу скорая привезла мотоциклиста, оседлавшего байк после закрытия мотосезона. По информации Мойки78, 31-летний мужчина попал в ДТП на пересечении Парашютной и Долгоозерной улиц вечером 4 октября.
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