Галимова Көнчыгыш икътисади форум кысаларыннан видео күрсәтте

ТР Рәисе матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова үзенең МАКС каналында Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнехановның Көнчыгыш икътисади форум кырларындагы мөһим очрашулары белән видео урнаштырды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым