В Турции начали охоту на служивших в ЦАХАЛ израильтян

Мечеть Султанахмет в Стамбуле, Турция. Фото: Йосси Замир/Flash90 Израильтян выслеживают по соцсетям, собирают данные об их семьях и передают собранные данные властям Турции В Турции действует система поиска израильтян с турецким гражданством, которые служили в ЦАХАЛ.