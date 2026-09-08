В Турции начали охоту на служивших в ЦАХАЛ израильтян

Мечеть Султанахмет в Стамбуле, Турция. Фото: Йосси Замир/Flash90 Израильтян выслеживают по соцсетям, собирают данные об их семьях и передают собранные данные властям Турции В Турции действует система поиска израильтян с турецким гражданством, которые служили в ЦАХАЛ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ПК Последний путь: к...
- Черная вдова Росс...
- ПК Договорился: в «Е...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым