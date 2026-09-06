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США еще туже затянули экономическую «удавку на шее» Венесуэлы

США еще туже затянули экономическую «удавку на шее» Венесуэлы

Экспорт венесуэльских золота и угля возможен только под надзором Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), сообщило издание Aporrea 6 сентября со ссылкой на официальный пакет лицензий американского ведомства.

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