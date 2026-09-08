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Тульские новости

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Завтра похолодание до +5 ночью и до +19 днём

Завтра похолодание до +5 ночью и до +19 днём

Завтра ночью ощутимо похолодает до +5 градусов. Утро будет прохладным, но днём потеплеет до +19. Не пропусти подробности!Сегодня 8 сентября температура воздуха держится на отметке +15 градусов.

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