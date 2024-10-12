WAFA: Армия обороны Израиля проводит рейды на Западном берегу реки Иордан

Израильские военные проводят рейды на Западном берегу реки Иордан, сообщает агентство WAFA. По данным агентства, подразделения ЦАХАЛ штурмовали населенный пункт Бейт-Рима, расположенный к северо-западу от Рамаллы.
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