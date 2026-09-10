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Царьград

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Mash Gor: Спасатели нашли тело 15-го альпиниста на Мижирги

Mash Gor: Спасатели нашли тело 15-го альпиниста на Мижирги

6 сентября лавина сошла на горе Мижирги в Безенгийском ущелье. Спасатели нашли тело 15-го альпиниста, продолжают поиски еще двух.

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