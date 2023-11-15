В Псковской области проверили Себежскую больницу после сообщений об отсутствии горячей воды

ПСКОВ, 15 ноября, ФедералПресс. В Себежской больнице системы водоснабжения и водоотведения не функционировали, в связи с чем в раздаточной, в пищеблоке, в роддоме, в стационаре установили водонагреватели, сообщили в телеграм-канале комитета по здравоохранению Псковской области.