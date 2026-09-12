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Пьяная поездка без прав закончилась тараном пивного магазина в Барнауле

Пьяная поездка без прав закончилась тараном пивного магазина в Барнауле

В результате аварии никто не пострадал В Барнауле ранним утром 11 сентября автомобиль "Лада-2107" врезался в пивной магазин, расположенный на первом этаже многоквартирного дома.

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