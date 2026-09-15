Научные методы сервировки для уменьшения потребления пищи через визуальное восприятие

Восприятие объема порции пищей зависит от визуальных сигналов, которые получает мозг. Это явление используется в ресторанном бизнесе для создания эффекта большего объема блюда, но аналогичные методы могут применяться для уменьшения потребления пищи без необходимости диетических ограничений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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