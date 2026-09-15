Научные методы сервировки для уменьшения потребления пищи через визуальное восприятие

Восприятие объема порции пищей зависит от визуальных сигналов, которые получает мозг. Это явление используется в ресторанном бизнесе для создания эффекта большего объема блюда, но аналогичные методы могут применяться для уменьшения потребления пищи без необходимости диетических ограничений.