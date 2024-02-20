Экс-главу угрозыска Красноярского края приговорили к 7 годам тюрьмы

Прокуратура Красноярского края Красноярский суд приговорил к семи годам заключения в колонии строгого режима бывшего начальника управления уголовного розыска краевого главка МВД Андрея Иванова, которого обвиняли в получении взятки.
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