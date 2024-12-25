Крушение самолета в Актау: среди погибших семь граждан России

Минтранс Казахстана уточнил данные о россиянах на борту упавшего самолета Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев на брифинге сообщил, что на борту разбившегося вблизи Актау пассажирского самолета находилось 16 граждан России.
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