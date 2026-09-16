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Утро.ru

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Зеленский объяснил отказ от выборов миллионами сбежавших украинцев

Зеленский объяснил отказ от выборов миллионами сбежавших украинцев

Киевский верховод Владимир Зеленский нашел новое объяснение тому печальному факту, что на украинских землях так и не провели выборы.

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