Новодвинская ЦГБ должна возместить ущерб за преступления бывшего главврача

Иск связан с приговорами главному врачу Новодвинской ЦГБ Гуламову и его заместителю Царевой, признанным виновными в злоупотреблении должностными полномочиями, — Гуламов в больнице уже не работает.
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