МККК доставил в Рамаллу 11 палестинских заключенных, освобожденных Израилем

Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) доставили 11 палестинских заключенных, освобожденных 28 ноября в рамках сделки Израиля и движения ХАМАС, в город Рамаллу на Западном берегу реки Иордан.
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