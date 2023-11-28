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МККК доставил в Рамаллу 11 палестинских заключенных, освобожденных Израилем

МККК доставил в Рамаллу 11 палестинских заключенных, освобожденных Израилем

Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) доставили 11 палестинских заключенных, освобожденных 28 ноября в рамках сделки Израиля и движения ХАМАС, в город Рамаллу на Западном берегу реки Иордан.

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