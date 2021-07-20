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В Челябинской области начался сезон грибов

В Челябинской области начался сезон грибов

Пользователи социальных сетей рассказали, в каких местах можно насобирать не одно ведерко. На Южном Урале настала грибная пора: жители региона уже собирают подберезовики, подосиновики, маслята и белые, об этом пишет издание «Южноуральская панорама».

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