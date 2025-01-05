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В ВСУ заявили о нехватке ресурсов для борьбы с Россией без помощи Запада

В ВСУ заявили о нехватке ресурсов для борьбы с Россией без помощи Запада

Украинские военные испытывают недостаток средств для сдерживания российских сил, при этом ситуацию усугубляет уменьшение военной поддержки со стороны Запада, газета The Washington Post, ссылаясь на представителей ВСУ.

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