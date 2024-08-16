Сергей Собянин рассказал о развитии спортивной инфраструктуры в Москве

В Москве до 2030 года построят и реконструируют свыше 200 спортивных комплексов. Как рассказал сегодня в своём блоге мэр Сергей Собянин, продолжится развитие Лужников, откроют ледовый дворец в Мневниковской пойме, завершат работы в легендарном Олимпийском.
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