Сергей Собянин рассказал о развитии спортивной инфраструктуры в Москве

В Москве до 2030 года построят и реконструируют свыше 200 спортивных комплексов. Как рассказал сегодня в своём блоге мэр Сергей Собянин, продолжится развитие Лужников, откроют ледовый дворец в Мневниковской пойме, завершат работы в легендарном Олимпийском.