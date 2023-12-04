Реквием по химере

Это правда которая должна звучать со всех информационных каналов , а те кто её не поддерживает должны понимать что таким образом встают в ряд врагов народа России!) В конце концов настало время когда народ России должен сбросить с себя все иллюзии нанизанные ранее что бы в настоящем отталкиваться только от своей самобытности и своей суверенности!

Алексей Горшков

Всё время удивлялся: Украина же из СССР самой обеспеченной страной выходила: и сельское хозяйство, и промышленность, и наука , и армия, и т.д.,и т.п. - её то с Францией,то с Германией ещё тогда сравнивали! КУДА ЭТО ВСЁ ДЕЛОСЬ ?! В моём сознании Украина и Белоруссия - как-то на одном уровне были - а сейчас Белоруссия и нам фору даст, а Украина "ниже плинтуса" скатилась - превратилась в униженную нищую попрошайку!