Может вы не заметили, или невнимательно слушали, но Путин в своей речи на Соборе фактически подводил теоретическую базу под прекращение существования химеры по названию «украина».
Реквием по химере
Комментарии
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вага карлито
Это правда которая должна звучать со всех информационных каналов , а те кто её не поддерживает должны понимать что таким образом встают в ряд врагов народа России!) В конце концов настало время когда народ России должен сбросить с себя все иллюзии нанизанные ранее что бы в настоящем отталкиваться только от своей самобытности и своей суверенности!
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14 час.
Алексей Горшков
Всё время удивлялся: Украина же из СССР самой обеспеченной страной выходила: и сельское хозяйство, и промышленность, и наука , и армия, и т.д.,и т.п. - её то с Францией,то с Германией ещё тогда сравнивали! КУДА ЭТО ВСЁ ДЕЛОСЬ ?! В моём сознании Украина и Белоруссия - как-то на одном уровне были - а сейчас Белоруссия и нам фору даст, а Украина "ниже плинтуса" скатилась - превратилась в униженную нищую попрошайку!
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11 час.
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