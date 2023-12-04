Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Реквием по химере

Реквием по химере

Может вы не заметили, или невнимательно слушали, но Путин в своей речи на Соборе фактически подводил теоретическую базу под прекращение существования химеры по названию «украина».

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Комментарии
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вага карлито
Это  правда которая должна звучать со всех   информационных каналов , а те кто её не поддерживает должны понимать что таким образом встают в ряд врагов  народа России!) В конце концов настало время когда народ России должен сбросить  с себя все иллюзии нанизанные ранее что бы в настоящем   отталкиваться только от своей самобытности и своей суверенности!
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14 час.
Алексей Горшков
Всё время удивлялся: Украина же из СССР самой обеспеченной страной выходила: и сельское хозяйство, и промышленность, и наука , и армия, и т.д.,и т.п. - её то с Францией,то с Германией ещё тогда сравнивали! КУДА ЭТО ВСЁ ДЕЛОСЬ ?! В моём сознании Украина и Белоруссия - как-то на одном уровне были - а сейчас Белоруссия и нам фору даст, а Украина &quot;ниже плинтуса&quot; скатилась - превратилась в униженную нищую попрошайку!
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11 час.

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