Ignio.com Водолей. Еженедельный общий гороскоп за 9 - 15 июня

Работа не должна занимать все ваше время, не забывайте и о семье. В начале недели вероятны заминки, задержки в делах, из-за которых вы устанете и будете нервничать, поэтому призовите на помощь окружающих.
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