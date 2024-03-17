ВЦИОМ раскрыл данные экзитпола: Путин лидирует с отрывом

МОСКВА, 17 марта, ФедералПресс. Кандидат в президенты России Владимир Путин набрал 87 % голосов. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) с 15 по 17 марта.
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