Дмитрий Медведев: народная программа ЕР совпадает с установками президента РФ

Народная программа "Единой России" совпадает с установками президента России Владимира Путина и основными национальными целями развития, заявил председатель партии Дмитрий Медведев, подводя промежуточные итоги реализации программы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии